Marisa se comunicó con InfoBrandsen y expuso el crítico estado de una cuadra que se vuelve peligrosa e imposible de transitar, incluso en días soleados.

Una vecina del barrio La Dolly II hizo llegar su reclamo a InfoBrandsen para visibilizar la situación que atraviesa la calle Venado Tuerto, cuya condición calificó como “deplorable” y comparó con escenarios extremos. Según relató Marisa, la cuadra presenta un deterioro tal que impide la circulación normal de vehículos y representa un riesgo constante para quienes viven allí.

La denunciante remarcó el contraste con la calle Ramírez, ubicada en la esquina anterior, donde el tránsito es fluido y el estado del camino es óptimo. “Es una vergüenza”, expresó, al señalar la falta de mantenimiento en solo una cuadra de diferencia.

En el material enviado, se observa incluso un vehículo encajado producto del barro y las irregularidades del terreno. Además, otro registro muestra el estado general de la calle en un día soleado, lo que evidencia que el problema no depende únicamente de las condiciones climáticas, sino de una situación estructural que requiere intervención.

“De mi casa a veces tengo que salir casi volando para que no pase nada, o directamente no salir”, relató Marisa, reflejando la preocupación diaria de quienes deben transitar por la zona.

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