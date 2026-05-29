Vecinos denuncian acumulación de residuos y peligros para el tránsito cerca del Autódromo Ciudad de Brandsen.

Vecinos de la zona de Ruta 215 en dirección a Loma Verde, expresaron su preocupación por el crecimiento de un basural a cielo abierto que, según aseguran, lleva meses sin ser retirado y ya representa un riesgo para quienes circulan por el lugar.

El foco de residuos se encuentra sobre la mano hacia Loma Verde, a unos 1500 metros del Autódromo Ciudad de Brandsen. Allí, aseguran, la acumulación de basura se volvió cada vez más grande y obligó incluso a los propios vecinos a intervenir para despejar parcialmente el camino.

“Hace meses que no vienen a retirar la mugre y ya no sabemos qué hacer”, manifestaron habitantes de la zona, quienes remarcaron que la situación empeora día tras día. Los reclamos apuntan a la necesidad de una pronta intervención para limpiar el sector y evitar que continúe creciendo el basural.

Esta imagen de marzo pasado, condice con el testimonio de la lectora.

Según relataron, la cantidad de residuos acumulados ya dificultaba el tránsito vehicular. “Los vecinos tuvieron que correr basura porque ya casi no se podía pasar”, señalaron.

Además de la contaminación y los malos olores, también denunciaron situaciones que consideran peligrosas para la seguridad vial. “Habían tirado ramas en el medio del camino cerca de la salida a la ruta. Es un peligro”, advirtieron.

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