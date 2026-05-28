A través de sus redes sociales, la Municipalidad informó que se realizará esta jornada de capacitación que estará a cargo del personal de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad.

A partir de las 19:00 enseñarán a cómo aplicar ambas maniobras en casos de emergencia, para poder ayudar a una persona que lo necesite en ese mismo momento. El enceuntro se llevará a cabo en la Sala de Cultura, ubicada en Sáenz Peña n° 676.

Para poder asistir las personas interesadas deberán inscribirse en el link que dejamos a continuación.

Inscripción a la capacitación en RCP y Heimlich Formulario de inscripción

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