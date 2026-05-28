La empresa tercerizada ElecSur ejecuta más de 170 órdenes para este jueves. Desde el sector advierten un crecimiento exponencial de vecinos que no pueden afrontar las tarifas.

Operarios de la empresa ElecSur están realizando cortes de servicios por falta de pago y retiro de medidores; la misma presta servicios a Edelap y si bien esta situación no es nueva en la localidad, llama la atención el crecimiento exponencial de usuarios que están en problemas para poder abonar el servicio.

Solamente para este jueves, las órdenes de corte superaban las 70 y los retiros de medidores eran de 105. Vale recordar que, en los inicios, la empresa no superaba los 20 cortes diarios en Brandsen.

En diálogo con InfoBrandsen, los operarios manifestaban que pese a la desagradable situación que tienen que realizar debido al corte, la gente lo toma con calma y entiende que se trata de su trabajo.

La situación económica se está manifestando con más complicaciones para muchos vecinos de Brandsen y eso se está reflejando en la imposibilidad de poder pagar los servicios en tiempo y forma.

CÓMO Y PORQUÉ ACTÚAN

Este tipo de empresas, opera de la siguiente manera: en primera medida y a modo de aviso se procede al corte de servicio y notificaciones al usuario.

Si luego de tres meses continúa la mora en el pago, se procede a retirar el medidor y los cables de alimentación del pilar desde el sistema de cableado aéreo de Edelap.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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