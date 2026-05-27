El cooperativista y militante de Derecho al Futuro habló sobre la realidad de la industria local y destacó la visita de Walter Correa.

El cooperativista y militante del espacio Derecho al Futuro, Gastón Cáseres, se refirió a las reuniones mantenidas con el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, y analizó la situación industrial y social que atraviesa Brandsen.

En diálogo radial con Grassi.com (Estación Radio), Cáseres explicó que los encuentros con el funcionario provincial tuvieron como eje “la situación local” y la preocupación por el impacto de la crisis económica en el distrito. “Venimos tratando de gestionar esta visita del ministro y la pudimos concretar. Abordamos la preocupante situación de la industria nacional, la recesión industrial y cómo afecta eso al bolsillo de los vecinos”, expresó.

En ese sentido, remarcó que durante la jornada se realizó una reunión con representantes sindicales de distintas fábricas locales para analizar el contexto actual. “Era importante que el ministro venga y pueda llevarse una visión real de lo que estamos atravesando los brandsenses”, afirmó. Asimismo, sostuvo que la situación “es preocupante” debido a que “hay fábricas que están pagando los sueldos en cuotas y locales que están cerrando”.

EL TRABAJO DE LA COOPERATIVA

Por otra parte, Cáseres se refirió al trabajo de la cooperativa “Primero Brandsen Limitada” y destacó las tareas desarrolladas en el Arroyo González de Jeppener. “Al principio, cuando recién la conformamos, la prioridad era dar puestos de trabajo dignos”, señaló.

Según explicó, mediante un convenio con el Ministerio de Infraestructura bonaerense y la Dirección de Hidráulica, comenzaron a prestar servicios de limpieza y mantenimiento hídrico en la zona. “Desde hace cinco años hemos demostrado presencia permanente de gestión, seriedad y resultados. Desde que empezamos a trabajar en el Arroyo González se vio un claro antes y después”, aseguró.

Además, destacó que la cooperativa colaboró con instituciones y con la delegación de Jeppener, aportando maquinaria, personal y elementos de seguridad para distintas tareas.

CRÍTICAS A LAS CONTRATACIONES MUNICIPALES

Consultado sobre la posibilidad de mantener convenios con el Municipio, Cáseres fue contundente y marcó diferencias con la actual gestión. “No tenemos ni nos interesa tener ningún tipo de vínculo ni convenio con la Municipalidad”, afirmó.

En ese marco, cuestionó “las contrataciones de cooperativas de afuera” y consideró que debe priorizarse la mano de obra local. “Creo que hay que fortalecer mucho a los trabajadores municipales y dejar un poco de lado estas contrataciones dudosas”, manifestó. También remarcó que “siempre da transparencia cuando se hace en el ámbito local”.

PROYECCIÓN POLÍTICA

A su vez, aseguró que Brandsen “ha quedado estancado” en comparación con otras ciudades vecinas y sostuvo que el objetivo del espacio es “cambiar las recetas de siempre”. Sobre una eventual candidatura personal a concejal, reconoció que le gustaría representar a su espacio, aunque aclaró que actualmente su rol está enfocado en “la construcción de un espacio distinto, honesto y con empuje”.

En el cierre de la entrevista, dejó un mensaje dirigido a la comunidad: “Que tengan esperanza, que hay una forma distinta de hacer las cosas y que se puede llevar adelante una gestión distinta”.

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