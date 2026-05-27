Avanzan los trabajos de limpieza y perfilado en el canal Belgrano

La misma se lleva a cabo con financiación provincial y son complementarias de la obra de Ruta 215.

La Comuna continúa desarrollando trabajos de limpieza y perfilado en el canal Belgrano, en el sector ubicado frente al barrio Altos de Brandsen.

Las tareas -informaron- se realizan dentro del predio de la empresa Boxmark, que autorizó el ingreso para poder intervenir en el tramo del canal que atraviesa el lugar. Los mismos incluyen la limpieza del lecho, el perfilado del canal y la colocación de alcantarillas para mejorar el escurrimiento del agua.

La gestión fue impulsada por el área de Obras Públicas del Municipio, mientras que las tareas son ejecutadas por las empresas Briales y Triviño, que aportan maquinaria, camiones y personal. La intervención es financiada por Vialidad Provincial, en el marco de las obras complementarias vinculadas al manejo del agua proveniente de la obra de la Ruta 215.

Además, la empresa Boxmark colabora con la donación de 14 caños de gran diámetro -de 1.000 y 1.200 milímetros- que serán utilizados para la colocación de alcantarillas en el sector intervenido. “Estos trabajos forman parte de las acciones destinadas a mejorar el drenaje y acompañar las obras hidráulicas necesarias para el sector”, destacaron.

LIMPIEZA EN LAS HIGUERAS

Por otra parte, informaron que se inició esta semana un operativo de limpieza en distintos barrios del Distrito, comenzando por Las Higueras, con tareas de retiro de ramas y recolección de basura acumulada.

Los trabajos continuarán durante los próximos días en diferentes sectores, con el objetivo de mejorar la higiene urbana, mantener los espacios comunes y reforzar las tareas de limpieza en cada barrio. Desde el Municipio solicitan a los vecinos colaborar “evitando arrojar residuos en la vía pública”.

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