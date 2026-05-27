Será de 9 a 13 y además se controlarán las libretas sanitarias para verificar que cada niño está con el esquema al día.

La Municipalidad, a través del área de Salud, realizará una Jornada de Vacunación y Control de Libretas destinada a niños y adolescentes el próximo sábado de 9 a 13 en el CAPS Las Mandarinas. Allí se llevará adelante la verificación de esquemas de vacunación, control de libretas sanitarias y aplicación de vacunas incluidas en el Calendario Nacional.

Desde Salud recordaron que el Calendario Nacional de Vacunación “se actualiza de manera permanente para brindar mayor protección en cada etapa de la vida”. En este sentido, recientemente se incorporó un segundo refuerzo de Triple Viral para bebés de 18 meses en adelante nacidos a partir del 1 de julio de 2024.

Asimismo, se destacó la importancia de revisar y completar las vacunas correspondientes a los 5 años y a partir de los 11 años, además de otros refuerzos establecidos según cada edad.

“Se invita a las familias a acercarse con la libreta sanitaria o carnet de vacunación de niños, niñas y adolescentes para verificar si cuentan con el esquema actualizado y, en caso de ser necesario, recibir las dosis correspondientes”, manifestaron desde la Comuna.

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