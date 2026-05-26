Luego de dos reprogramaciones se pudo llevar a cabo el evento solidario de skate en Brandsen. La tarde contó con distintas actividades y shows para adultos y chicos, con el objetivo de brindar una tarde de deportes y entretenimientos, y a la vez estar más cerca de la construcción del skatepark.

Matías Angrehs, organizador del evento y coordinador general de la escuela local de skate, se comunicó con InfoBrandsen para dar gracias a todos los comercios y emprendimientos locales que apostaron a este evento: «Queremos agradecer inmensamente a los comercios locales y a todas las marcas de skate e indumentaria que depositaron su confianza en nosotros , a pesar de que a un no contamos con las instalaciones adecuadas para llevar adelante competencias de alto nivel, lo cual no fue una factor influyente para que por primera vez en Brandsen miembros del comité de la Federación argentina de skateboarding , estén presentes en el evento brindándonos su apoyo , lo cual constituye un noticia muy importante para la comunidad deportiva local».

Por otro lado, nos contaron que el grupo ya cuenta con pedidos para hacer extensiva la escuela de skate para que llegue a complejos de barrios cerrados sobre ruta 2, pertenecientes al distrito local. Según explicó Matías, «esto es producto del inmenso trabajo que venimos realizando desde hace 2 años . Más de 40 competidores de municipios cercanos ( San Vicente , Alejandro Korn , Chascomus , Guernica , La plata , Almirante Brown y Magdalena ) se hicieron presentes en este best Trick solidario».

Además expresó el agradecimiento del grupo hacia el secretario del área de deportes Municipal, Ramiro Villalba, ya que él fue quien los apoyó con la logística del evento.

Angrehs también contó que Brandsen va a tener su primera etapa de eliminación local en los torneos bonaerenses para la categoría skateboarding, cuyo ganador competirá en la etapa regional para intentar llegar a la gran final en Mar del Plata.

Para finalizar el contacto, expresó: «En tiempos tan difíciles donde los proyectos deportivos y espacios de desarrollo para la juventud tienen que ser prioridad seguimos luchando por nuestro Skatepark local».

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NOTA PUBLICADA 13 MAYO DE 2026

El sábado 23 en la cancha de básquet del barrio Los Pinos, una gran jornada con camaradería y con el fin de crear un espacio para las generaciones venideras.

El próximo sábado 23 de mayo, desde las 12:00, se realizará un evento solidario en la cancha de básquet del barrio Los Pinos para recaudar fondos con el fin de construir el primer skatepark de la localidad. Habrá competencia de Best Trick para adultos y otro para la categoría infantil; ABC del skate para principiantes; entrega de premios, show de Gabuu Inawhyy; y servicio de cantina.

Esta movida es para la juventud y para ofrecer herramientas que llenen de sueños a las generaciones futuras para fortalecer la camaradería y el valor absoluto por la amistad. “Siempre es importante agradecer a todos y cada uno de los que ponen su granito de arena para que el skate siga creciendo en Brandsen. Son tiempos difíciles donde sabemos que el esfuerzo que tenemos que hacer para salir adelante es siempre inmenso”, agregaron.

“Esperamos que puedan apoyarnos en esta movida solidaria que llevamos adelante; hubo mucho acompañamiento de los comercios y vecinos de la Ciudad en apoyo a la actividad”, manifestó Matías Angrehs, organizador del evento.

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