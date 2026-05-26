Hoy Jésica, una vecina de nuestra localidad, se comunicó con InfoBrandsen para que se difunda el pedido de ayuda. El dueño de su actual vivienda le dio un mes para dejar el lugar y a esta altura sólo tiene una semana para lograrlo.

Según expresó, el hombre le solicitó que resuelva a dónde irse esta misma semana ya que está apurado. Además, debido a la publicación de la nota en otro medio local, el dueño de su casa se comunicó con ella por haber compartido su historia: «Me mandó audios ofendido, me imaginé que iba a suceder».

Más allá de que el marido de Jésica también trabaja, cobran poco y ese dinero es destinado para afrontar el día a día. Más allá de esto, el valor del depósito y los costos extra que conlleva mudarse a un nuevo lugar son altos y difíciles de costear.

Respecto al dinero que necesita reunir para poder mudarse, dijo que no tuvo la posibilidad de lograrlo ya que tiene un hijo de tres años, una hija de ocho y otra de nueve años que siempre necesitan cosas para la escuela, se enferman o ella utiliza el dinero para pagar alguna otra cuenta: «Pido fiado en una carnicería para comer por mes».

«Por el momento tengo sólo esta semana pero de no encontrar algo voy a hablar con el dueño de la casa y que me de dos o tres días más», detalló respecto al plazo establecido para conseguir un nuevo hogar para ella y su familia.

Por otro lado, nos compartió que hoy al mediodía Sandra Gallardo se contactó con ella para que vaya a la oficina de Desarrollo Social a la tarde: «Me dijo que me acercara que me iban a hacer una encuesta y que tanto ella como el intendente se iban a hacer responsables de poner la plata para pagar lo que me piden de depósito y todo lo que se necesita para alquilar. Después por mes me hago cargo yo». Respecto al encuentro, detalló que le realizaron la encuesta mencionada anteriormente y que le dijeron que esté atenta porque se iban a comunicar.

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JMITRAKOS.NX TITULAR DE LA CUENTA:

Jesica Ayelén Mitrakos

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