En InfoBrandsen recibimos un mensaje que se repite de manera constante, muchos vecinos se quejan por la formación de microbasurales y la falta de recolección de residuos en distintos puntos de la localidad. Sin embargo esta no es la excepción, y hoy el hecho fue transmitido por Viviana, una vecina del barrio El Rodeo.

En su mensaje nos explicó que suele caminar por la calle 312 desde la Ruta 215 hacia Área 60: «Es una zona rural, muy tranquila, poco tránsito que invita a disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente últimamente, cerca de Área 60 han dejado basura de construcciones y de todo tipo, cada vez más».

Para finalizar su mensaje solicitó que este problema sea resuelto y, además, que quienes sepan que tiran su basura allí sean responsables: «Pido a quien corresponda que envíen un camión de recolección para limpiar los caminos, y a las personas que las dejaron ahí, que tomen conciencia del daño ambiental que provocan».

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp