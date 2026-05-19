El encuentro está destinado de forma exclusiva a trabajadores del sector que aún no se encuentren registrados.

Con el objetivo de regularizar la situación de los actores del sector agropecuario local y fortalecer el sistema de trazabilidad de los alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) dictará una jornada inscripción en el RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios).

La convocatoria está dirigida de manera específica a todos aquellos productores frutihortícolas de la región que actualmente no figuren en dicho registro oficial, una herramienta clave para garantizar la sanidad vegetal y el origen seguro de las producciones.

El encuentro tendrá lugar este miércoles 20 de mayo, y comenzará a las 10:30 hs. en las instalaciones de la oficina local de Senasa, ubicada sobre la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 2, en la localidad de Brandsen.

Durante la jornada, el personal técnico del organismo brindará asesoramiento personalizado sobre la importancia del trámite, los requisitos necesarios para completarlo y los beneficios que otorga estar formalizado ante el sistema sanitario nacional.

Cabe destacar que la inscripción en el RENSPA es un paso obligatorio para la comercialización legal de productos vegetales en el país, permitiendo una rápida respuesta ante eventuales emergencias sanitarias y facilitando el acceso a diferentes programas de asistencia estatal para el sector. Para asistir no se requiere inscripción previa.

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