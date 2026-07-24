Nicolás se comunicó con InfoBrandsen para manifestar su preocupación por el estado de las calles en la zona de Ortiz de Rosas y calle 121.

Un vecino del barrio República dialogó con InfoBrandsen y a través de una carta de lectores expresó su malestar por las condiciones en las que quedaron las calles tras los trabajos realizados en el sector.

Nicolás, compartió videos para mostrar el estado de la zona. «Esto es Ortiz de Rosas y 121. Lo que es calle 120 está igual. Es imposible poder salir del barrio. Entiendo que estuvieron trabajando, pero dejaron las calles y las veredas intransitables», expresó.

Según relató, las dificultades se presentan a pocos metros de su vivienda y se repiten en varias cuadras del barrio, donde el barro y las profundas huellas dificultan el tránsito tanto de automovilistas y motociclistas; ni hablar los peatones.

Por último, solicitó una pronta intervención para que esto se solucione y garantizar una circulación segura. Además, remarcó que las condiciones actuales representan un inconveniente para todos los vecinos.

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