Anoche, un siniestro vial entre dos vehículos, a la altura del kilómetro 66, dejó como saldo a dos personas lesionadas; ninguna sufrió heridas de gravedad.





En la noche del jueves, dos automóviles protagonizaron un choque sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 66, en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Como consecuencia del impacto, ambos conductores resultaron heridos.

Por causas que aún son materia de investigación, colisionaron un Mercedes-Benz CLA 200, conducido por un hombre de 63 años, y un Volkswagen Fox al mando de un vecino de Brandsen de 49 años.

A raíz del fuerte impacto, el conductor del Volkswagen quedó atrapado dentro del habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios del cuartel de Abasto para poder rescatarlo.

Una vez liberado, personal del SAME lo trasladó a un centro de salud con diversos golpes producto de la colisión. De acuerdo con el parte policial, las lesiones no revestirían gravedad.

Por su parte, el conductor del Mercedes-Benz también fue derivado a un centro asistencial debido a un cuadro relacionado con la presión arterial.

La causa fue caratulada como «lesiones culposas» y quedó a cargo de la UFI N.º 14 del Departamento Judicial La Plata.

Fuente: 0221 / La Buena Info

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