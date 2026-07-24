📝 Artículo de opinión El siguiente contenido fue proporcionado por un autor externo para su publicación en InfoBrandsen. Las opiniones, análisis y conclusiones expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la postura editorial de InfoBrandsen.

La selección argentina acaba de disputar la final del Mundial 2026. Perdió 1-0 contra España en tiempo suplementario, y el país entero se paralizó para ver a su equipo, el mismo que había conquistado Qatar tres años y medio atrás, pelear por la gloria eterna. Pero cuando el silbato final sonó y las lágrimas comenzaron a secarse, quedó flotando en el aire una pregunta incómoda: ¿qué viene después? Lionel Messi tiene 39 años. Nicolás Otamendi, 38. Ángel Di María ya no estaba en esta convocatoria. La Scaloneta, esa máquina perfecta de fútbol y sentimiento, tiene las horas contadas. Y detrás del brillo de la final, hay una realidad estructural que amenaza con derrumbar todo lo construido.

El fútbol argentino siempre se ha sostenido sobre tres pilares: el talento natural de sus jugadores, la pasión inquebrantable de su gente y una industria que, aunque caótica, ha sabido generar figuras de clase mundial. En ese ecosistema, incluso las páginas de apuestas han encontrado un espacio legítimo para crecer, financiando ligas, visibilizando talentos y aportando recursos que, bien gestionados, podrían fortalecer un sistema que hoy se desmorona por dentro. Pero ni el dinero de los sponsors ni la magia de los jugadores pueden ocultar lo que las cifras gritan: Argentina está construida alrededor de Messi, y cuando él se vaya, el castillo de naipes podría venirse abajo.

Un plantel de dos realidades

Para entender la dimensión del problema, basta mirar los números. Según Transfermarkt, el valor de mercado de la selección argentina para el Mundial 2026 rondaba los 807,5 millones de euros. Una cifra respetable, sin duda, que la ubicaba entre las diez selecciones más valiosas del torneo. Pero al desglosar esos números, la foto cambia drásticamente.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, encabeza la lista con un valor de 100 millones de euros. Detrás vienen Enzo Fernández (90 millones), Lautaro Martínez (85 millones) y Nicolás Paz (80 millones). Son jugadores de elite, con contratos millonarios en los clubes más poderosos de Europa. Pero luego está Lionel Messi, valuado en apenas 15 millones de euros. Y al final de la tabla, Nicolás Otamendi, con un valor simbólico de 1 millón de euros.

La brecha es abismal. Mientras España, su rival en la final, presentaba una plantilla valorada en 1.220 millones de euros, con Lamine Yamal cotizando en 200 millones, Argentina llegaba a la definición con un equipo envejecido y desigualmente valuado. Francia (1.520 millones) e Inglaterra (1.360 millones) también superaban ampliamente a la Albiceleste. El campeón defensor del mundo era, en términos económicos, apenas el sexto o séptimo equipo más valioso del torneo.

El problema de la edad: un equipo que se jubila

Pero el valor de mercado es solo una métrica. La edad es otra, y quizás más preocupante. En la final contra España, el once inicial de Argentina tuvo una edad promedio de 30 años y 101 días. Esa cifra no es un dato menor: es la segunda más alta en la historia de las finales del Mundial, solo superada por Brasil en 1962 (30 años y 216 días).

Messi, a sus 39 años, sigue siendo el faro. Pero el equipo que lo rodea también ha envejecido. Otamendi (38), Ángel Di María (38, aunque ya no estuvo en esta convocatoria), Nicolás Tagliafico (33), Leandro Paredes (32). La columna vertebral de la Scaloneta es la misma que ganó en Qatar, pero con cuatro años y medio más de desgaste. Y el relevo generacional no llega con la fuerza que debería.

El entrenador Lionel Scaloni lo expresó con crudeza tras la derrota: “Para seguir adelante, necesitamos enfrentar muchos desafíos, especialmente reajustar la mentalidad, volver a cero y armar otro equipo como este. Va a ser muy difícil volver a tener un grupo así”. Sus palabras no fueron un lamento vacío. Fueron el diagnóstico de un técnico que sabe que su ciclo, tal como lo conoció el mundo, está llegando a su fin.

La crisis de los clubes: la cantera se seca

El problema, sin embargo, no es solo de la selección mayor. Es mucho más profundo y viene de abajo. El fútbol argentino atraviesa una crisis económica estructural que amenaza con secar la cantera de la que siempre surgieron los talentos.

Argentina es uno de los países del G20 con la inflación más alta del mundo. La moneda se devalúa, los costos operativos de los clubes se disparan y los ingresos no alcanzan. Newell’s Old Boys, el club donde Messi dio sus primeros pasos, declaró la quiebra con una deuda estimada entre 30 y 35 millones de dólares. Su presidente, Ignacio Boero, admitió que la deuda se triplicó en la gestión anterior y que se incorporaron jugadores que ni siquiera llegaron a vestir la camiseta.

Pero Newell’s no es un caso aislado. Boca Juniors y River Plate, los dos gigantes del fútbol argentino, también enfrentan problemas de liquidez, fuga de talentos y recortes en los presupuestos de las divisiones inferiores. La FIFA ha inhabilitado a once clubes argentinos por deudas en los últimos años. Y el presupuesto nacional para el deporte cayó un 66% en términos reales entre 2023 y 2026. Los clubes de barrio, el verdadero semillero del fútbol social argentino, recibirán apenas 250 millones de pesos en todo el año: un recorte del 98,6% respecto a lo que recibían hace tres años.

La consecuencia es devastadora. Los chicos que sueñan con ser futbolistas ya no encuentran en sus clubes locales el apoyo necesario para desarrollarse. Las familias tienen que hacer rifas para pagar el micro del fin de semana. Los entrenadores cobran poco o nada. Y cuando un talento emerge, su única salida es emigrar a Europa lo antes posible, muchas veces antes de haber terminado su formación.

Corrupción: el último círculo del infierno

Si la crisis económica fuera poco, la corrupción ha terminado de corroer los cimientos del fútbol argentino. La AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, ha sido salpicada por escándalos que van mucho más allá de las sospechas.

En 2025, la justicia argentina descubrió que la AFA había firmado en 2021 un contrato exclusivo con una empresa de Florida para gestionar sus actividades comerciales en el exterior. El acuerdo, vigente hasta 2026, otorgaba a esta empresa una comisión del 30% sobre todos los ingresos generados. La cifra era muy superior a los estándares de la industria, y la empresa no tenía ningún antecedente en el mundo del fútbol.

La justicia determinó que el contrato era una fachada para desviar fondos. La empresa, investigaciones posteriores revelaron, pertenecía a la esposa de un empresario muy cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia. El escándalo salpicó a toda la dirigencia y dejó al desnudo un sistema de gestión que prioriza los negocios personales por encima del desarrollo del fútbol.

¿Qué viene después?

El fútbol argentino enfrenta su mayor crisis: la inminente partida de Messi deja al descubierto una estructura quebrada por la corrupción, la inflación y la falta de inversión en las divisiones inferiores, donde los clubes se desangran y el relevo generacional no llega con la fuerza necesaria. La final perdida en 2026 no fue un accidente, sino el síntoma de un sistema que durante años dependió del genio de un solo hombre para ocultar sus fracasos. Ahora Argentina tiene dos caminos: seguir parchando con talento individual o emprender una reforma profunda que sane sus clubes, profesionalice su gestión y construya un proyecto colectivo que trascienda a cualquier jugador, porque sin Messi, la Scaloneta deberá aprender a ganar con estructura, no con magia.

📝 Artículo de opinión El siguiente contenido fue proporcionado por un autor externo para su publicación en InfoBrandsen. Las opiniones, análisis y conclusiones expresadas son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la postura editorial de InfoBrandsen.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp