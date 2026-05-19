La medida alcanzará tanto a la administración pública municipal como a la docencia. Se garantizarán únicamente los servicios esenciales.

La Municipalidad de Brandsen decretó asueto administrativo para el viernes 22 de mayo con motivo de la celebración de Santa Rita de Cascia, patrona de la ciudad.

La disposición quedó establecida mediante el Decreto Municipal N.º 0938/2026, firmado por el intendente Fernando Raitelli, y alcanza a toda la administración pública municipal.

Según se detalla en el documento oficial, durante esa jornada sólo se mantendrán en funcionamiento las guardias y los servicios esenciales, a fin de garantizar la atención de situaciones urgentes. Tampoco habrá clases en los establecimientos educativos del Distrito.

La medida se enmarca en las celebraciones patronales de Santa Rita de Cascia, la cual tendrá distintas actividades religiosas y comunitarias en distintos puntos de la Ciudad desde el miércoles.

QUÉ DICE EL DECRETO

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