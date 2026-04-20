BOXMARK se encuentra en la búsqueda de un calderista para incorporar a su equipo de trabajo.
La empresa ofrece una excelente oportunidad para quienes cuenten con experiencia en industria y busquen desarrollarse en un entorno moderno y altamente automatizado.

BOXMARK

Búsqueda laboral activa

🔧 Calderista

📌 Principales responsabilidades

  • Controlar el funcionamiento de las calderas
  • Controlar compresores, equipos de frío y sala de bombas
  • Realizar la dosificación de químicos
  • Tomar muestras para análisis de campo

✅ Requisitos

  • Carnet de calderista emitido por OPDS (Excluyente)
  • Título secundario técnico electromecánico o similar (Excluyente)
  • Movilidad propia (Excluyente)
  • Residencia en Brandsen o zonas aledañas
  • Experiencia en industria (Deseable)

🎯 Ofrecimiento

  • Horario rotativo (3 turnos – turno americano)
  • Comedor en planta (80% subvencionado)
  • Desarrollo profesional en empresa altamente automatizada

📩 Enviá tu CV

Enviar CV por mail

german.dziagaez@boxmark.com


