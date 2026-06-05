El Hospital Municipal Francisco Caram envió leche materna donada al Banco de La Plata 

Se trata de 16 frascos que serán pasteurizados para asistir a bebés que lo necesitan. Desde el municipio recordaron los días y horarios para quienes deseen sumarse como donantes.

El Centro de Recolección N.º 57 del Hospital Municipal Francisco Caram realizó en la jornada del jueves 4, un envío de leche donada al Banco de Leche del Hospital San Martín de La Plata para su procesamiento y posterior distribución.

En esta oportunidad -detalló la Comuna-, se enviaron 16 frascos que totalizaron 1.440 mililitros, destinados al proceso de pasteurización, paso fundamental para garantizar la calidad y seguridad del alimento que luego será destinado a bebés que lo necesitan.

Desde el centro agradecieron especialmente a las mamás donantes por su solidaridad y compromiso, destacando que cada aporte representa una oportunidad para acompañar el crecimiento y desarrollo de recién nacidos que requieren este recurso nutricional.

Asimismo, se recuerda que las personas que se encuentren amamantando y deseen convertirse en donantes pueden acercarse al Consultorio de Puericultura, que funciona los miércoles de 9 a 11.30 en el CAPS Los Pinos y los jueves de 8 a 11.30 en el CAPS Las Mandarinas.

El Centro de Recolección atiende de lunes a viernes de 8:00 a 12:30. Para consultas, las vecinas pueden comunicarse al 2223-43-0948. “Donar leche es un acto de solidaridad que puede ayudar a salvar vidas”, remarcaron desde el municipio.

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