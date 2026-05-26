El intendente Fernando Raitelli destacó la obra de reacondicionamiento integral del sistema y remarcó que permitirá fortalecer áreas críticas como terapia intensiva, cirugía y neonatología.

El Municipio anunció una inversión de 27 millones de pesos destinada a la recuperación de la planta de oxígeno del Hospital Municipal Francisco Caram, una obra considerada clave para reforzar el sistema público de salud y garantizar el abastecimiento en sectores de alta complejidad. Los trabajos incluyeron el reacondicionamiento y la renovación integral del sistema, además de la incorporación de un nuevo compresor adquirido con el aporte de la Asociación Cooperadora.

El intendente Fernando Raitelli destacó la importancia de la obra y señaló que permitirá que el hospital vuelva a producir su propio oxígeno, mejorando la capacidad de respuesta ante cuadros respiratorios y pacientes oxígeno dependientes.

“Tomamos la decisión de invertir 27 millones de pesos para recuperar la planta de oxígeno, una obra muy importante que junto con el aporte que hace la Cooperadora del Hospital Municipal comprando el compresor, podemos garantizar el oxígeno para las áreas más críticas: neonatología, cirugía y nuestra terapia intensiva”, expresó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Salud comunal, Franco Servat, remarcó el valor estratégico de contar con producción propia de oxígeno. “La importancia de tener una planta de provisión de oxígeno para la terapia intensiva se vuelve fundamental en momentos como estos, donde aumentan los cuadros respiratorios”, sostuvo.

En ese sentido, el intendente agregó: “Con esta inversión el hospital vuelve a producir su propio oxígeno y garantiza una mejor capacidad de respuesta para nuestro sistema de salud pública”.

Finalmente, Servat celebró las mejoras realizadas en el ámbito sanitario local y aseguró que continuarán las inversiones en infraestructura y equipamiento: “Bienvenidas sean todas las mejoras que tenga nuestro hospital y nuestro municipio en pos de la salud y de la salud pública”.

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