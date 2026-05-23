La tensión política volvió a quedar en el centro de la escena en Brandsen luego de una sesión del Honorable Concejo Deliberante marcada por desacuerdos, acusaciones cruzadas y un fuerte enfrentamiento entre concejales que incluso requirió intervención de terceros para evitar que la situación pasara a mayores.

Durante una entrevista en el programa Grassi.com por FM 90.7, el presidente del HCD, Daniel Caraballo, habló sobre el conflictivo episodio ocurrido durante el tratamiento de la rendición de cuentas y también se refirió al tenso cruce entre concejales que generó gran repercusión política y mediática.

Caraballo calificó la sesión como “atípica” y sostuvo que los acuerdos alcanzados previamente en labor parlamentaria “no se respetaron” dentro del recinto. Según explicó, eso derivó en un cuarto intermedio que finalmente no logró destrabar la situación y terminó con la caída de la sesión.

Daniel Caraballo – Presidente del HCD de Brandsen

Pero uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando se abordó el enfrentamiento entre dos concejales ocurrido en el predio del Concejo Deliberante, episodio sobre el cual el titular del cuerpo expresó preocupación.

“Lo grave de esto es que tuvo que intervenir gente de los dos lados para que esta discusión no llegara a más”, afirmó Caraballo, quien además consideró “extremadamente grave” que una discusión política terminara con amenazas, tensión física y referencias a una “herramienta tipo navaja multipropósito” mencionada durante el conflicto.

En ese contexto, durante la semana trascendió que los protagonistas del episodio habrían sido los concejales Lucas Bronicardi y Facundo Fernández. Además, se habló de la presunta exhibición de una herramienta multipropósito tipo cuchillo en medio del altercado, situación que generó aún más repercusiones y preocupación dentro del ámbito político local.

En otro tramo de la charla, el presidente del HCD defendió el acceso de los concejales a la información vinculada a la rendición de cuentas y rechazó las acusaciones de falta de transparencia. Explicó que cada edil cuenta con documentación física y también con acceso al sistema Rafam mediante claves personales otorgadas por el Ejecutivo municipal.

Además, Caraballo se refirió al escenario político local y provincial, habló de su vínculo con Sergio Massa, del rol del Frente Renovador en Brandsen y del futuro del peronismo bonaerense. Allí aseguró que Massa “no va a ser candidato a gobernador”, aunque sostuvo que el espacio tendrá protagonismo en el armado político de los próximos años.

También hubo espacio para analizar la situación económica, el rol de Axel Kicillof y las tensiones internas dentro del peronismo, en una entrevista que dejó múltiples definiciones políticas y fuertes declaraciones sobre el presente institucional de Brandsen.

REPORTAJE COMPLETO Daniel Caraballo habló sobre el conflicto en el HCD, la rendición de cuentas y el fuerte cruce entre concejales. ▶ Escuchá la entrevista completa realizada en el programa Grassi.com por FM 90.7

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