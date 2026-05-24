Una profunda conmoción atraviesa a San Vicente luego de un impactante accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 6, donde cinco personas murieron tras un brutal choque por alcance.

Según informó el medio Infobae, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 53, en cercanías del ingreso al barrio Papa Francisco, cuando una camioneta Volkswagen Amarok impactó violentamente desde atrás contra un Peugeot 207 en el que viajaba una familia.

Producto del tremendo impacto fallecieron tres adultos y dos menores de edad, todos ocupantes del automóvil. Las víctimas eran vecinos de Guernica y, de acuerdo a la información publicada, murieron prácticamente en el acto debido a la violencia de la colisión.

Foto Infobae

Entre las víctimas fue identificada Serafina Benítez Cabañas, de 31 años, quien conducía el Peugeot. También falleció Juan Aníbal López Rodríguez, de 29 años, señalado como su pareja. Además viajaban dos menores, cuyos datos fueron preservados oficialmente.

Las imágenes del vehículo destruido reflejaron la magnitud de la tragedia y generaron un fuerte impacto entre vecinos y usuarios en redes sociales.

El conductor de la Amarok, un joven de 28 años identificado como Leandro Panetta, sobrevivió al choque, sufrió politraumatismos y quedó detenido mientras avanza la investigación judicial. La causa fue caratulada inicialmente como “homicidio culposo” y se aguardan los resultados de distintas pericias, entre ellas los análisis de alcoholemia.

Foto Infobae

Bomberos, ambulancias y personal policial trabajaron durante varias horas en el lugar del accidente, en una escena que fue descripta como estremecedora por quienes participaron del operativo.

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