La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció luego de un violento accidente en Chascomús, sumó en las últimas horas un importante avance judicial. Según informó Infobae, fue detenido e imputado por tentativa de homicidio con dolo eventual el hombre acusado de haber golpeado brutalmente al menor mientras era asistido tras el choque.

El detenido fue identificado como Leandro Edgardo Marzzellino, de 50 años, quien quedó a disposición de la Justicia luego de un allanamiento realizado por efectivos de la DDI Dolores. Durante el operativo también secuestraron las prendas que habría utilizado el día del hecho.

El episodio ocurrió el pasado 12 de mayo en la intersección de Jacarandá y Julián Quintana, cuando una moto Honda XR 150 en la que viajaban dos adolescentes chocó contra un automóvil Ford Ka conducido por una joven de 25 años. Kevin viajaba como acompañante y sufrió graves heridas. Horas después falleció en un hospital porteño.

La causa generó una fuerte repercusión luego de que se conocieran imágenes donde se observa al hombre golpeando al adolescente mientras era atendido por personal médico en plena vía pública. Además, la fiscalía también imputó a cuatro efectivos policiales presentes en el lugar por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, al considerar que no intervinieron para frenar la agresión.

De acuerdo al informe de autopsia difundido en las últimas horas, Kevin presentaba una fractura múltiple de cráneo y politraumatismos severos compatibles con el impacto del accidente. No obstante, la investigación continúa intentando determinar el grado de incidencia que tuvo la posterior golpiza en el desenlace fatal.

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