Una vecina denunció violencia de género y pide visibilizar su situación.

Una mujer de nuestra Ciudad se comunicó con InfoBrandsen para visibilizar la situación que atraviesa luego de haber realizado una denuncia por violencia de género.

Según expresó a este Medio, la denuncia ya fue presentada formalmente ante la Justicia y actualmente continúa el proceso correspondiente. La vecina señaló además su preocupación por el accionar institucional frente a este tipo de situaciones y manifestó que la persona denunciada continuaría desempeñándose en ámbitos educativos. “Creo importante manifestar cómo actúan las instituciones frente a estas situaciones de violencia”, expresó.

“¡El silencio te mata por dentro! ¡Recién hoy tengo voz! Pasaron muchas cosas y muchas veces no me defendí porque quería seguir viviendo”, manifestó la mujer, quien además le dio ciertas licencias que hoy prefiere no contar por pudor. Encierro, amenazas, golpes e intentos de ahorcamiento, son algunos de los métodos a los que era sometida por su pareja.

La mujer también relató las consecuencias emocionales y psicológicas que, según indicó, le generó todo lo vivido. “Este año no pude cursar por ataques de pánico y estoy en tratamiento”, explicó en su testimonio.

De acuerdo con lo manifestado, decidió hacer pública su situación no con intención de señalar personas ni generar un escrache, sino para visibilizar el impacto que este tipo de hechos puede tener en la vida cotidiana de quienes atraviesan situaciones de violencia.

Desde InfoBrandsen se resguardan identidades, imágenes y datos específicos vinculados a la causa para preservar a las partes involucradas y respetar el proceso judicial en curso.

“No voy a parar hasta que esté señor vaya preso y estoy segura de que hay más víctimas; ¡quiero justicia!, finalizó la vecina.

📞 Si vos o alguien que conocés atraviesa una situación de violencia de género, podés comunicarte gratuitamente al 144, línea nacional de atención, asesoramiento y contención o al 2223.442611 (Comisaría de la Mujer y la Familia de Brandsen).

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