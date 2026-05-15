El hecho ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada sobre calle Sargiotti entre 12 y 13.

Un nuevo hecho delictivo generó preocupación en el barrio Los Pinos, luego de que autores ignorados ingresaran a una vivienda y sustrajeran una garrafa durante la madrugada.

Según relató la nuera de los damnificados a InfoBrandsen, el episodio ocurrió alrededor de las 6.15 de la mañana en una propiedad ubicada sobre calle Sargiotti entre 12 y 13. Los movimientos de los delincuentes quedaron registrados por las cámaras de seguridad del domicilio.

“A las seis y cuarto de la mañana entraron a la casa de mis suegros y se llevaron la garrafa. Uno lo hace público porque hoy es la garrafa, mañana te abren la camioneta o te entran a la casa y así”, expresó la mujer, visiblemente indignada por la situación.

El caso rápidamente se viralizó en redes sociales, donde vecinos manifestaron su preocupación por los reiterados hechos de inseguridad y reclamaron mayores medidas de prevención en la zona.

“Si te levantaras a esa hora para ir a laburar serías un poco más productivo. Le robás garrafas a los laburantes y seguro tenés el último celular. Parásito!”, aseveró en un posteo, con mucha bronca.

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