Actualmente trabajan solo 16 operarios. Hay incertidumbre por la continuidad debido a la falta de presupuesto provincial.

La obra de repavimentación y mejoras sobre la Ruta Provincial 215 atraviesa un momento de incertidumbre y preocupación debido a la disminución del personal y la paralización de tareas clave como el hormigonado.

Según pudo saberse, actualmente solo permanecen trabajando 16 operarios, luego de que alrededor de 25 personas fueran desafectadas de la obra en las últimas semanas. La situación genera inquietud entre los trabajadores que continúan en actividad, quienes observan con preocupación el futuro inmediato del proyecto y la posibilidad de nuevas reducciones.

En estos momentos, las tareas se concentran principalmente sobre la mano La Plata–Brandsen, donde se realizan trabajos de movimiento de suelo y acondicionamiento de banquinas.

Por otra parte, en la mano Brandsen–La Plata comenzaron los trabajos vinculados a alcantarillas. Uno de los puntos donde se registra actividad es frente a La Rinconada, donde se trabaja en ambos sentidos, especialmente en excavaciones para la colocación de nuevas estructuras de desagüe.

Sin embargo, uno de los aspectos que más inquietud genera es la paralización del hormigonado. Según indicaron desde la obra, existen varios tramos ya preparados para avanzar con esa etapa, aunque la falta de provisión de hormigón impide continuar.

Entre los sectores listos para hormigonar se encuentran el tramo comprendido entre Marconi y Graham Bell, además del sector ubicado frente al boliche Ibiza hasta la intersección con la Ruta 54. Pese a que la base ya fue ejecutada, los trabajos permanecen detenidos por la falta de presupuesto.

En ese contexto, se espera para este jueves la llegada de funcionarios provinciales vinculados a tareas de control o auditoría sobre la obra, aunque hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre la visita ni posibles definiciones respecto a la continuidad de los trabajos.

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Por Juan Franco – InfoBrandsen

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