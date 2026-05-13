Inquietud ante estruendos que se repiten durante la madrugada. Aseguran que es una situación inédita en la zona.

Vecinos del barrio Los Bosquecitos se comunicaron con InfoBrandsen para manifestar su preocupación por una serie de fuertes explosiones que, según relataron, se escucharon durante la madrugada de los últimos días.

De acuerdo con los mensajes recibidos, los estruendos habrían ocurrido entre la noche y la madrugada, repitiéndose en varias oportunidades y generando inquietud entre quienes viven en la zona.

“Es muy raro. Nunca pasó”, comentó una vecina que aseguró residir allí desde hace más de 12 años y que nunca había escuchado algo similar.

Según indicaron, algunos vecinos ya habrían avisado a la Policía, aunque hasta el momento no habría información oficial sobre el origen de los ruidos.

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