El operativo de aptos físicos tendrá lugar entre las 09:00 y las 16:00 y está destinado a las personas que representarán al distrito en los Juegos Bonaerenses 2026 en Mar del Plata.

La jornada tendrá lugar este sábado en el club El Indio, ubicado en Blvd. Sáenz Peña n° 1072. Allí se realizarán los controles de salud pertinentes previos a la competencia. Con esta acción se asegura que quienes participen de las competencias gozen de buena salud y estén en condiciones óptimas para poder ser parte de las mismas.

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