La iniciativa busca recuperar sillas de ruedas, muletas y andadores para ponerlos a disposición de vecinos que los necesiten. Las donaciones se reciben en la Dirección de Discapacidad de lunes a viernes.

La Secretaría de Desarrollo Social impulsa una colecta solidaria de elementos ortopédicos con el objetivo de seguir fortaleciendo el Banco de Elementos Ortopédicos que funciona en la Dirección de Discapacidad.

La propuesta busca recuperar y poner nuevamente en circulación elementos que pueden ser de gran ayuda para vecinos de la comunidad. Se reciben sillas de ruedas, muletas, bastones, andadores y otros elementos ortopédicos en buen estado.

Las donaciones podrán acercarse a la sede de la Dirección de Discapacidad, ubicada en Pueyrredón N° 578, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs.

Desde el área destacaron la importancia de este tipo de acciones solidarias, que permiten acompañar a personas que atraviesan distintas situaciones de salud y necesitan acceder a este tipo de elementos.

Para más información, comunicarse al 2223 426104.

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