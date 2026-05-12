Estudiantes de segundo año del Instituto 49 celebraron una jornada de reflexión sobre el rol esencial de los profesionales de la salud y la importancia de la formación humana en el cuidado del paciente.

La enfermería es mucho más que una disciplina técnica: es un ejercicio constante de empatía, responsabilidad y vocación de servicio. Quienes eligen este camino se convierten en piezas fundamentales del sistema sanitario, brindando acompañamiento integral en los momentos más vulnerables de la vida.

Desde 1965 en todo el mundo se celebra cada 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería. Esta efeméride se fijó en esta fecha para conmemorar el nacimiento de Florence Nightingale, considerada por muchos como la creadora de la enfermería moderna.

Bajo esta premisa, los alumnos de segundo año del ISFDyT Nº49, acompañados por su docente, llevaron a cabo un encuentro especial para conmemorar su futura profesión. Durante la jornada, se destacó la necesidad de una formación continua que no solo se base en el conocimiento científico, sino también en los valores humanos y la pasión por ayudar al prójimo.

UN TESTIMONIO QUE INSPIRA

Para los estudiantes, el entorno de aprendizaje es clave en su desarrollo. Cristian, alumno de segundo año, compartió su experiencia sobre lo que significa formarse en esta institución:

"Elegí enfermería porque siempre sentí una profunda admiración por quienes ejercen esta profesión. En el Instituto Superior Nº 49 encontré un ambiente de compañerismo que me motiva a mejorar cada día. Lo que más valoro es el compromiso de los docentes, que nos enseñan contenidos técnicos, pero, sobre todo, nos transmiten los valores humanos fundamentales para nuestra labor".

UN COMPROMISO CON EL FUTURO

Detrás de cada estudiante que decide abrazar esta carrera, hay una decisión de vida: la de estar presente cuando más se necesita. Ser enfermero o enfermera implica ofrecer cuidado, contención y esperanza a cada paciente.

En este día especial, los alumnos de segundo año reafirman su orgullo de pertenecer a esta comunidad académica y su compromiso de seguir creciendo para hacer la diferencia en la vida de los demás.

¡Feliz Día de la Enfermería a quienes cuidan con el corazón!

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