Los Bomberos Voluntarios de nuestra localidad organizaron una charla informativa que será encabezada por el Dr. Haroldo Donato. La misma tendrá lugar en las instalaciones de los Bomberos.

El 6 de junio todos los interesados podrán participar de esta charla spbre prevención en alteraciones del colon que comenzará a las 17:00. Si querés ser parte inscribite a continuación

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