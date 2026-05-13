Los Bomberos Voluntarios de nuestra localidad organizaron una charla informativa que será encabezada por el Dr. Haroldo Donato. La misma tendrá lugar en las instalaciones de los Bomberos.
El 6 de junio todos los interesados podrán participar de esta charla spbre prevención en alteraciones del colon que comenzará a las 17:00. Si querés ser parte inscribite a continuación
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