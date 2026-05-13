La misma se llevará a cabo a partir de las 12:30 en la intersección de las calles Alfonsina Storni y Máximo Paz.

El evento organizado por la Cooperadora del Jardín n° 901 ofrece 1 pollo + 2 chorizos por $25.000, y deben ser encargados con anticipación al siguiente teléfono:

Encargá tu pollo Teléfono: (2223)50-0977 (Seño Fiamma)

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