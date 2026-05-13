Un vecino que circulaba por la zona de Ruta 6, entre Ruta 210 y avenida Almirante Brown, advirtió que una camioneta Ford Ranger estaba arrojando basura y ramas desde un tráiler a la vera del camino.

Ante esta situación, se comunicó con el Centro Operativo de Prevención de San Vicente (147), que rápidamente dio aviso y envió al lugar agentes de Tránsito y efectivos policiales para constatar lo sucedido.

Las personas involucradas, oriundas del distrito, fueron multadas y además obligadas a juntar nuevamente todos los residuos que habían arrojado.

Desde el Municipio recordaron la importancia de denunciar este tipo de hechos que generan contaminación y perjudican a toda la comunidad.

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