San Vicente y la UNAJ fortalecen la formación en idiomas

La UNSaV continuará dictando cursos de inglés, portugués e italiano con certificación universitaria para todos los vecinos del distrito.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, firmó un convenio junto al rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Arnaldo Medina, para continuar fortaleciendo las propuestas educativas del Laboratorio de Idiomas que funciona en la Universidad de San Vicente (UNSaV).

La actividad, que se desarrolló en el Centro de Extensión Universitaria, contó además con la presencia de Julián Dercoli, secretario de Política y Territorio, y María Elena Zambella, directora de Vinculación Educativa, quienes acompañaron este importante acuerdo orientado a ampliar las oportunidades de formación para vecinos de aquel distrito.

En el marco de la jornada también se desarrolló una charla con estudiantes que actualmente cursan en el Laboratorio de Idiomas y con personas interesadas en sumarse a esta propuesta educativa.

“A través de este espacio, el Municipio continúa impulsando una oferta académica de calidad, con cursos de inglés, portugués e italiano con certificación universitaria, además de propuestas de lengua de señas junto a la Asociación Comuniquemos con Señas”, consignaron.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el trabajo articulado entre el Municipio y la universidad para ampliar el acceso a la educación superior y acercar más herramientas de formación a la comunidad.

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