Un camión impactó contra un automóvil en el kilómetro 52. Los ocupantes del vehículo menor fueron hospitalizados con diversas lesiones.

Un accidente de tránsito se registró este martes en la Ruta Provincial N° 6, a la altura del kilómetro 52 en cercanías de la jurisdicción de Brandsen, y dejó como saldo dos personas heridas.

Según informaron fuentes en el lugar, el siniestro ocurrió cuando un camión marca Iveco, de color blanco, que transportaba alternadores y se dirigía desde la provincia de Santa Fe hacia la empresa de gas TGS, embistió por alcance a un automóvil Chevrolet Ónix también de color blanco.

El camión era conducido por un hombre de 44 años, quien resultó ileso. En tanto, el vehículo menor era guiado por un masculino, de 51 años, quien sufrió un golpe en el hombro derecho. Lo acompañaba una mujer, de 42 años, quien presentó politraumatismos.

Ambos ocupantes del automóvil fueron asistidos en el lugar por personal médico y posteriormente trasladados en ambulancia al nosocomio de San Vicente para una mejor atención.

Como consecuencia del hecho, el tránsito en la zona se vio parcialmente interrumpido y fue asistido por efectivos policiales. Interviene en la causa la UFID de San Vicente, mientras que las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 2da de Alejandro Korn.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp