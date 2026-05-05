Rescataron llamas y equinos en Alejandro Korn

Se realizaron allanamientos y controles, los cuales derivaron en el secuestro de animales utilizados ilegalmente.

En el marco de la feria realizada el pasado sábado en la localidad de Alejandro Korn, el Municipio de San Vicente llevó adelante un operativo que culminó con el secuestro de dos llamas que estaban siendo utilizadas para tracción a sangre como actividad recreativa para uso público, una práctica no permitida.

La intervención se inició a partir de la detección de la situación por parte de inspectores locales, quienes dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad. Posteriormente, intervino la Policía Local y la Policía Bonaerense a través de la Comisaría 2da de Alejandro Korn y el Comando de Patrullas, articulando acciones con el equipo de Bienestar y Protección Animal de la Dirección de Zoonosis.

Los animales fueron resguardados, recibieron atención veterinaria y quedaron bajo guarda judicial a cargo de la ONG RECC. Además de labrarse la infracción municipal correspondiente, los responsables fueron imputados en el marco de la Ley Nacional N° 14.346 por maltrato animal.

Por otra parte, a partir de denuncias radicadas ante la UFIJ de San Vicente por infracción a la misma normativa, se realizó un allanamiento en la localidad de San Vicente donde se secuestraron dos equinos que también eran utilizados para tracción a sangre.

Del procedimiento participaron efectivos de la Policía Bonaerense, bajo la coordinación del comisario Fermoselle, junto a la Policía Rural a cargo de la comisario Daniela Lomanzzo y el Comando de Prevención Rural (CPR) de San Vicente. Asimismo, intervino el equipo de Bienestar y Protección Animal de Zoonosis.

Con el objetivo de brindar una respuesta integral a la situación, el área de Desarrollo Social también formó parte del operativo, proporcionando asistencia en el lugar. Los equinos rescatados quedaron a resguardo de la ONG RECC, a disposición de la Justicia.

“Estas acciones reafirman el compromiso del Municipio de San Vicente con la protección animal, el cumplimiento de la normativa vigente y la promoción de prácticas respetuosas hacia todos los seres vivos”, consignaron.

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