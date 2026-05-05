A través de esta iniciativa, se busca garantizar la autonomía, el acceso a la información y una atención verdaderamente inclusiva para la comunidad sorda.

Con el objetivo de eliminar barreras comunicacionales, el Municipio informa que ya se encuentra disponible el servicio gratuito de intérprete de Lengua de Señas Argentina (LSA). Este apoyo está diseñado específicamente para acompañar a los vecinos que lo requieran en la realización de sus gestiones administrativas.

INFORMACIÓN DEL SERVICIO

Días y horarios: miércoles de 8:30 a 13:00 hs.

miércoles de 8:30 a 13:00 hs. Atención presencial: Podés acercarte para recibir asesoramiento o solicitar el acompañamiento en la Oficina de Educación (Sáenz Peña 676) o en la Oficina de Discapacidad (Pueyrredón 578).

Podés acercarte para recibir asesoramiento o solicitar el acompañamiento en la Oficina de Educación (Sáenz Peña 676) o en la Oficina de Discapacidad (Pueyrredón 578). Contacto directo: Para consultas o coordinación previa, los interesados pueden comunicarse vía telefónica o WhatsApp al: 2223 507290 (Patricia)

Desde la Comuna destacaron que esta medida “refuerza el compromiso municipal con la atención inclusiva, asegurando que todos los ciudadanos puedan gestionar sus trámites de manera independiente y efectiva”.

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