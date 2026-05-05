Participó de un encuentro político junto a Daniel Caraballo y el líder del Frente Renovador. Habló de la realidad local y ¿dejó abierta la puerta a una eventual candidatura de cara a 2027?

La ex jefa distrital de Educación de Brandsen, Stella Maris Delgado, habló en Grassi.com (Estación Radio) en la que confirmó su participación en una reunión clave junto a Daniel Caraballo y el referente nacional del Frente Renovador, Sergio Massa. El encuentro, según relató, estuvo centrado en analizar la situación social, económica y política del país, así como en comenzar a proyectar el escenario electoral hacia 2027.

“Fue una reunión muy productiva donde hablamos de la realidad que viven hoy nuestros vecinos, especialmente en educación, en trabajo y en el día a día de las familias”, explicó Delgado, quien remarcó la importancia de ese tipo de espacios de discusión política. En esa línea, destacó el perfil del ex ministro de Economía: “Sergio siempre tiene una mirada que pone en el centro a la producción, al trabajo y a la presencia del Estado como proyecto político”.

La dirigente también valoró la experiencia de Massa dentro del escenario político nacional: “Es un dirigente con una experiencia incalculable. Uno, para sentarse con él, tiene que estar muy informado porque pasa de las tecnicidades a la política en cuestión de segundos”. Y agregó: “Creo que ha sido uno de los políticos más importantes de los últimos años en la Argentina, no solo por lo que hizo, sino por lo que viene”.

En ese sentido, dejó una definición que marca el clima dentro del espacio: “Conversamos mucho y nos vinimos muy esperanzados, muy contentos, pero también con los pies sobre la tierra. Sabemos dónde estamos, pero también lo importante que va a ser Sergio en el próximo gobierno”.

“ESTAMOS TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LO QUE VIENE”

Consultada sobre si su presencia en ese tipo de encuentros implica una proyección personal hacia una candidatura, Delgado evitó confirmaciones, aunque dejó en claro su disposición: “Estamos trabajando en la construcción de lo que viene, con diálogo y responsabilidad. Siempre voy a estar en el lugar que el proyecto que construimos lo demande”.

En ese marco, sostuvo que su experiencia en el ámbito educativo y de gestión le permite proyectarse en distintos roles: “Estoy preparada para ocupar muchos espacios. Los docentes trabajamos con agendas estratégicas, con planificación, y eso abre oportunidades en diferentes áreas”.

Además, reafirmó su pertenencia política: “Voy a estar dentro del proyecto del peronismo y del Frente Renovador, trabajando para transformar la realidad de nuestra comunidad”.

“HACE MUCHOS AÑOS QUE BRANDSEN TIENE FALTA DE INFRAESTRUCTURA”

Al analizar la situación de Brandsen, Delgado fue contundente respecto a una de las principales problemáticas: “Hace muchos años que el Distrito tiene falta de infraestructura. Y para resolver eso se necesita un Estado presente, que invierta y que lleve adelante obras”.

Sin embargo, vinculó esas carencias con el contexto macroeconómico y político actual: “Hoy es muy complejo gestionar. Hay un ajuste muy fuerte del gobierno nacional que desfinancia a la provincia de Buenos Aires, y eso repercute directamente en los municipios”.

En ese sentido, consideró que las gestiones locales se ven limitadas: “Gestiones hay muchas, pero el problema es la coyuntura. Cuando no hay recursos, es difícil avanzar”.

INTERNAS, ARMADO POLÍTICO Y NOMBRES EN DANZA

De cara al proceso electoral que se avecina, Delgado insistió en la necesidad de priorizar la unidad por sobre las candidaturas individuales: “No importan los nombres propios, lo que importa es el modelo de país que queremos construir”.

Aun así, al ser consultada por figuras del ámbito local, destacó el rol de Daniel Caraballo: “Es una persona muy preparada, con convicciones, con capacidad de diálogo. Tiene un vínculo muy importante con Sergio Massa y es muy considerado políticamente”. Si bien evitó confirmar una eventual candidatura del dirigente, no la descartó: “No tendría por qué decir que no. Tiene todas las cualidades”.

SU SALIDA DE LA JEFATURA DISTRITAL

Por último, la dirigente fue consultada por su alejamiento de la Jefatura Distrital de Educación, un episodio que generó repercusiones en su momento. Sin profundizar en los motivos, planteó una mirada superadora: “No te podría asegurar si fue una cuestión política o técnica. Fue una conjunción de factores”.

Y concluyó: “Un cargo no me define ni como peronista, ni como profesional, ni como persona. Hay que seguir adelante y trabajar para lo que viene”.

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