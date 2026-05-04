Gabriela Rosales sobre la planta depuradora: “Sin proyecto no hay licitación posible, y sin licitación no hay obra”

La concejal de Fuerza Patria analizó la visita del ministro Katopodis, defendió la planificación del COUT y advirtió sobre la crisis que atraviesan los jubilados con la cobertura de PAMI.

La concejal de Fuerza Patria, Gabriela Rosales, analizó en profundidad los principales temas de agenda local tras la visita del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), abordó la situación de la planta depuradora, el proyecto de modificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), la realidad del PAMI y el rol del Concejo Deliberante frente a demandas que, en muchos casos, exceden su competencia directa.

Rosales explicó que la construcción de una nueva planta depuradora es una prioridad desde el inicio de la actual gestión municipal, en un contexto de fuerte crecimiento demográfico de Brandsen. “Lo que planteó el ministro es algo que desde el día uno fue una preocupación del intendente: mejorar o generar una nueva planta, acorde no solo al presente sino proyectando el crecimiento de la Ciudad”, señaló.

Según detalló, actualmente se trabaja en la formulación del proyecto técnico junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), etapa indispensable para avanzar hacia su ejecución. “Para poder ponerle un valor económico a una obra de esta magnitud, primero hay que tener el proyecto. Hoy ese proyecto todavía no está terminado, pero sí se está gestionando y elaborando”, remarcó.

En esa línea, explicó que los anuncios de Katopodis deben entenderse como parte de un proceso administrativo: “Cuando ese proyecto esté finalizado, la idea es poder generar las licitaciones correspondientes e incorporarlo al presupuesto provincial, probablemente en 2027”.

Frente a las críticas que señalan la falta de certezas, Rosales reconoció la tensión entre los tiempos técnicos y las urgencias sociales: “Entiendo que para el vecino suena a promesa, pero en realidad son los pasos necesarios. Sin proyecto no hay licitación posible, y sin licitación no hay obra”.

Además, puso el foco en la necesidad de pensar soluciones a largo plazo: “Esto no es solo resolver un problema actual, sino dejar una infraestructura preparada para el crecimiento que ya estamos viendo en Brandsen”.

PAMI: “HAY JUBILADOS QUE TIENEN QUE ELEGIR QUÉ REMEDIO DEJAR DE TOMAR”

Otro de los ejes de la entrevista fue el proyecto que el bloque de Fuerza Patria presentará en el Concejo Deliberante respecto a la situación del PAMI.

Rosales aseguró que el diagnóstico surge tanto de testimonios directos como de consultas con profesionales de la salud. “Hablamos con médicos, farmacéuticos y pacientes. La situación es compleja y preocupante”, afirmó.

En ese sentido, apuntó contra la reducción en la cobertura de medicamentos: “Se instala la idea de que no se sacaron remedios, pero si antes los tenías al 100% y ahora al 70%, con los ingresos de un jubilado eso los vuelve inaccesibles”.

La concejal fue contundente al describir el impacto concreto: “Hay médicos que cuentan que sus pacientes les preguntan qué remedio pueden dejar de tomar porque no lo pueden pagar. Eso es gravísimo”.

También mencionó las dificultades operativas que enfrentan los adultos mayores: “Hoy casi todo es digital y estamos hablando de personas que muchas veces no tienen acceso o herramientas para manejarse de esa manera”.

Consultada sobre el alcance de la intervención del Concejo Deliberante, aclaró: “No podemos modificar una política nacional desde lo local, pero sí podemos manifestar nuestra preocupación, acompañar a los vecinos y visibilizar el problema”.

COUT: “PENSAR EL BRANDSEN QUE QUEREMOS”

Respecto a la posible modificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), Rosales buscó llevar tranquilidad frente a versiones que hablan de cambios inminentes. “Se instala la idea de que de un día para el otro se va a modificar todo sin consulta, y eso no es así. Este tema se viene trabajando hace años”, sostuvo.

Explicó que actualmente se encuentran en una etapa técnica y que aún resta el proceso de participación ciudadana. “Falta toda la instancia pública: mostrar qué se quiere modificar, explicarlo y debatirlo con la comunidad. Eso ya fue planteado por el intendente y se va a hacer”, aseguró.

Además, destacó que la comisión que interviene en el proceso está definida por ordenanza: “No es una decisión discrecional de quién participa. Hay una estructura institucional que ya está establecida”.

Para la edil, el eje del debate debe ser el desarrollo ordenado de la ciudad: “No se trata de un emprendimiento puntual, sino de pensar el Brandsen que queremos hacia adelante, con planificación y previsión”.

EL ROL DEL CONCEJO

Finalmente, Rosales reflexionó sobre la imagen del Concejo Deliberante, que según reconoció, atraviesa un desgaste en la percepción pública.

“Muchas veces hay una diferencia entre lo que la gente cree que podemos hacer y lo que realmente y lo que realmente podemos hacer”, explicó.

No obstante, también asumió responsabilidades dentro del ámbito político: “Cuando se terminan los argumentos y se pasa a lo personal ahí es donde nosotros mismos embarramos la cancha”.

En ese sentido, llamó a fortalecer el debate institucional: “Tenemos que ser más responsables, cuidar el espacio y también hacer un trabajo de explicación hacia la comunidad sobre qué se puede y qué no se puede resolver desde este ámbito”.

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