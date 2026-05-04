En el transcurso de la madrugada, ladrones ingresaron a las oficinas de la consignataria de hacienda y se hicieron de una cuantiosa suma de dinero.

En horas de la madrugada de este lunes 4, autores ignorados ingresaron a robar en la casa central de la firma Jáuregui Lorda Haciendas, la cual se ubica en calle Larrea al 900 entre Ferrari y Paso de nuestra Ciudad.

Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del inmueble; violentaron el sistema de alarmas y se habrían llevado una importante suma de dinero. En el lugar trabajan efectivos de Policía Comunal.

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Por Nicolás Bresky

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