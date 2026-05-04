Nuestra vecina Teresa Taborda, viajó junto a parte de su familia para sacarse fotos con la Copa del Mundo y dejarles mensajes de aliento a los jugadores de la Selección.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el stand de la AFA recibió una visita tan especial como entrañable: Teresa Taborda y nueve de sus nietos, viajaron desde Brandsen para vivir una jornada cargada de emoción y recuerdos.

La historia de esta familia está atravesada por una tradición que se repite año tras año. Como ellos mismos cuentan, cada edición de la Feria del Libro es una cita obligada. Esta vez no fue la excepción, y eligieron acercarse al espacio de la AFA, donde encontraron un punto de encuentro perfecto entre el fútbol, la cultura y el afecto compartido.

Los más chicos -y no tanto- recorrieron el stand con entusiasmo, se sacaron fotos con la Copa del Mundo y participaron de una propuesta que despertó especial emoción: escribirle mensajes a la Selección Argentina. Entre risas, palabras de aliento y sueños, cada uno dejó su huella, reflejando el cariño genuino que sienten por el equipo nacional.

La abuela, orgullosa, acompañó cada momento. Madre de cuatro hijos y abuela de 15 nietos en total, vio cómo nueve de ellos la rodeaban en esta experiencia, consolidando un lazo familiar que tiene al fútbol como lenguaje común.

Agradecidos por la atención y la propuesta, Teresa y sus nietos se despidieron con la promesa implícita de volver. Porque para ellos, como para tantos argentinos, la Selección no es solo un equipo: es una pasión que se hereda, se comparte y se celebra en familia.

Fuente: AFA

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