La historia de Federico Pérez, un joven formado en Brandsen que hoy desarrolla su carrera científica en Canadá, fue eje de una charla emotiva en el programa Grassi.com. Su madre, Emma Parra —docente y exinspectora— compartió el recorrido profesional de su hijo y también el costado más humano de una decisión que cada vez se repite más: irse del país en busca de oportunidades.

Federico estudió en el Colegio Federico Brandsen y luego en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió de bioquímico a los 23 años. Su camino continuó con una beca en el CONICET, donde realizó tareas de investigación vinculadas a enfermedades como la celiaquía, además de su doctorado. Esa etapa fue clave: le permitió formarse, generar contactos y proyectarse hacia el exterior.

“Él es muy organizado, siempre tuvo claro su camino”, contó su madre, dejando en claro que la decisión de emigrar no fue improvisada. Tras una experiencia en México y el cierre de su doctorado, surgió la oportunidad de trabajar en Canadá, donde actualmente investiga sobre hipertensión pulmonar, en un entorno con recursos y tecnología de primer nivel.

Federico Pérez, un joven formado en Brandsen que hoy desarrolla su carrera científica en Canadá

En ese sentido, Emma marcó una diferencia concreta: “Allá tienen todo para investigar. Los insumos, los equipos… vos lo único que hacés es investigar”. Y agregó un detalle que pinta de cuerpo entero el contraste: “Él necesitaba una sonda y el director le dijo que no se preocupara por el precio, que comprara la mejor”.

Pero no todo es desarrollo profesional. La distancia pesa. “Una vez por semana hacemos videollamada… pero no alcanza”, reconoció. Y aunque el orgullo es enorme —“muy orgullosa de mis hijos”—, el desarraigo aparece inevitablemente en cada cumpleaños, en cada noticia que llega desde lejos.

La Familia de Federico Pérez en el aeropuerto

Federico vive en Canadá desde 2023. Tiene 35 años y ya cuenta con nueve publicaciones científicas, además de colaboraciones internacionales. Su carrera sigue en crecimiento, pero su historia también deja una pregunta abierta: ¿cuánto talento formado en el país termina desarrollándose afuera?

Como suele pasar en estos casos, la respuesta no es simple. Entre el orgullo y la nostalgia, la experiencia de esta familia de Brandsen refleja una realidad cada vez más frecuente.

REPORTAJE COMPLETO Escuchá la entrevista completa a Emma Parra en Grassi.com

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

Encontralo en InfoBrandsen Todo lo que buscás está en nuestras Guías Interactivas 🩺 GUÍA DE PROFESIONALES 🛍️ GUÍA COMERCIAL E INDUSTRIAL

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp