Habrá aparte campero, desfile de aperos, danzas folklóricas y bandas en vivo desde el mediodía.

La Sociedad Rural Coronel Brandsen se prepara para festejar su 66º Aniversario con una jornada que contará con actividades para toda la familia; una propuesta destacada para vecinos y visitantes de la Región. La cita será este domingo 12, con entrada gratuita y estacionamiento libre, en el predio de la institución.

El programa comenzará a las 10 con la primera corrida de aparte campero, una de las principales atracciones del día. Al mediodía, desde las 12:00, se realizará el desfile y exposición de aperos, donde se podrá apreciar el trabajo y la cultura del campo.

A partir de las 12.30 se habilitará el servicio de cantina, acompañado por una muestra de danzas folklóricas. Luego, desde las 13, el escenario se llenará de música con la presentación de bandas en vivo, entre ellas los grupos “Los Bayos” y “Los Centinelas”. A las 14.30, tendrá lugar la segunda corrida de aparte campero, cerrando una jornada que combina tradición, destreza y entretenimiento.

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