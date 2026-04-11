Eliana, una vecina de Brandsen, se comunicó con InfoBrandsen a través de nuestro WhatsApp (2223 508499) para compartir una carta de lectores en la que expone una preocupante situación de acoso escolar que, según relata, vienen atravesando sus dos hijas desde el año pasado en la Escuela Secundaria N° 9.

Carta de Lectores

Mi nombre es Eliana, soy mamá de dos niñas que cursan 5° año en la Escuela Secundaria N° 9 de Brandsen, y quiero hacer público lo que estamos viviendo desde el año pasado.

Mis dos hijas están sufriendo bullying dentro de la institución. Me acerqué en varias oportunidades a hablar con las autoridades del establecimiento, pero nunca recibí una respuesta ni una solución concreta a la situación.

El acoso es constante. Mis hijas son víctimas de burlas, insultos y hostigamiento. Les dicen “gorda”, les sacan fotos, las espían cuando van al baño y hasta han llegado a escupirlas. Lo más preocupante es que, según relatan, estas situaciones ocurren incluso dentro del aula, sin que haya intervención efectiva.

La situación fue tan grave que mi hija menor tuvo que iniciar tratamiento psicológico. Los profesionales que la atendieron citaron a las autoridades de la escuela para abordar lo que estaba pasando, pero este año todo volvió a repetirse de la misma manera.

Ante la falta de respuestas y contención por parte del establecimiento, tomé la difícil decisión de sacar a mis dos hijas de la escuela para resguardar su salud emocional. Es una decisión muy dolorosa, porque no deberían dejar de estudiar por este motivo. De hecho, ya estoy buscando otra institución para que puedan continuar sus estudios.

Como mamá, me siento angustiada, preocupada y completamente desprotegida. Es muy duro ver a tus hijas sufrir y no encontrar respuestas en quienes deberían garantizarlas.

Sé que no somos el único caso. Este año, otra familia también decidió retirar a su hijo de la institución por situaciones similares.

Solo espero que esto sirva para que se tome conciencia y se actúe. Ningún chico debería pasar por algo así dentro de una escuela.

Eliana

InfoBrandsen Desde InfoBrandsen consideramos fundamental visibilizar este tipo de situaciones que, lejos de ser casos aislados, reflejan una problemática cada vez más presente en nuestra sociedad. El bullying no es una “cuestión menor” ni algo que deba naturalizarse. Sus consecuencias pueden ser profundas, afectando la salud emocional, el desarrollo y la vida cotidiana de quienes lo padecen. Por eso, resulta imprescindible que estas situaciones sean abordadas con responsabilidad, compromiso y acciones concretas por parte de las instituciones. Creemos que la escuela debe ser un espacio de contención, respeto y formación, donde ningún alumno tenga que atravesar situaciones de violencia o humillación. Ojalá este testimonio sirva para generar conciencia, abrir el diálogo y, sobre todo, para que se tomen las medidas necesarias. Porque cuando se trata de chicos, mirar para otro lado nunca puede ser una opción.

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