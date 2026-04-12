La preocupación por la aparición de enfermedades zoonóticas en la comunidad motivó un abordaje conjunto desde el Municipio. En ese marco, Sindy Carolina Segura, referente del área de epidemiología, dialogó en el programa Grassi.com, que se emite por FM 90.7 Estación Radio, y explicó cómo se está trabajando ante casos sospechosos y qué medidas pueden tomar los vecinos para reducir riesgos.

Según detalló, ante la detección de situaciones vinculadas a enfermedades como leptospirosis o hantavirus, el protocolo se activa incluso sin confirmación oficial: “No esperamos a que sean confirmados, actuamos ante la sospecha”, señaló. Esto implica intervenciones directas en los domicilios, entrevistas a los residentes, control de animales y acciones coordinadas con áreas como Zoonosis y Ambiente.

El trabajo no se limita a la respuesta inmediata. También se busca identificar factores de riesgo, como pastizales altos o presencia de roedores, que pueden favorecer la propagación de estas enfermedades. En ese sentido, Segura remarcó que en zonas rurales la presencia de roedores puede ser habitual, pero en áreas urbanas es clave reducir las condiciones que facilitan su proliferación.

Cindy Carolina Segura – Referente del área de epidemiología

Uno de los puntos centrales es la prevención desde cada hogar. Mantener los espacios limpios, cortar el pasto, evitar acumulaciones de residuos o leña y ventilar ambientes cerrados antes de limpiarlos son algunas de las recomendaciones. También advirtió sobre los riesgos al remover polvo en lugares cerrados: se sugiere ventilar previamente entre 20 y 30 minutos y utilizar métodos de limpieza húmeda.

En paralelo, el Municipio impulsa acciones específicas como operativos de corte de pasto en zonas críticas y controles en conjunto con otras áreas. Además, se trabaja en la concientización sobre la responsabilidad individual en el cuidado del entorno, incluso evaluando medidas para quienes no mantengan sus terrenos en condiciones adecuadas.

Otro aspecto clave es la vacunación de mascotas. Durante esta semana se lleva adelante una campaña gratuita contra la leptospirosis en perros, organizada en conjunto con el Colegio de Veterinarios, la Facultad de Veterinaria y el Municipio. La vacunación se realiza de lunes a viernes en el área de Zoonosis, ubicada en Ruta 210 y Garibaldi, sin turno previo.

“Es una manera de prevenir no solo para las propias mascotas, sino también para el entorno y los vecinos”, remarcó Segura, insistiendo en la importancia de que la comunidad acompañe estas acciones.

🎙️ NOTA COMPLETA Entrevista realizada en el programa Grassi.com – FM 90.7 Estación Radio

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