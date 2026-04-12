La Municipalidad de Brandsen informa que se llevará adelante una campaña gratuita de vacunación contra la leptospirosis, destinada a perros, con el objetivo de prevenir esta enfermedad y proteger la salud de la comunidad.

La iniciativa se desarrollará del 13 al 17 de abril, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 12:00 hs, en el área de Zoonosis, ubicada en Ruta 210 y Garibaldi.

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica que puede transmitirse de animales a personas, por lo que la vacunación de mascotas resulta fundamental para reducir riesgos y fortalecer la prevención en el distrito.

En este marco, desde el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud se trabaja de manera articulada con Zoonosis en el monitoreo permanente de este tipo de enfermedades, lo que permite contar con información actualizada sobre la situación sanitaria local.

Además, se desarrolla un trabajo territorial a través de promotores de salud, que recorren los barrios acercando información y medidas de prevención.

Este abordaje se replica en distintas campañas, como las vinculadas al dengue, y en esta oportunidad acompaña la prevención de la leptospirosis o hantavirus.

Se recomienda a los vecinos acercarse con sus perros utilizando correa y, en caso de ser necesario, bozal.

La vacuna está destinada exclusivamente a perros.

Esta acción se realiza en articulación con el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, en el marco de las políticas de prevención y cuidado de la salud que se impulsan en Brandsen.

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