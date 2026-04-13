Las Mandarinas empezó ganando y el Rojiverde lo dio vuelta, pero el local lo empató sobre la hora para seguir siendo líder del certamen.

Por la Fecha 5 del Apertura de la Liga Metropolitana, Las Mandarinas recibió al Atlético y Progreso en el Omar Genaro Redruello con la idea de llegar a su quinto triunfo consecutivo y seguir escapándose en la punta del torneo.

Enfrente tenía a un Rojiverde que venía de dos derrotas consecutivas y buscaba recuperarse en un momento adverso, ya que -en un contexto diferente- venía de perder 4 a 1 en lo que fue el partido para acceder al Promocional.

Fotos: @aypfutbol / @cdyflmok

Decimos diferente porque ambos conjuntos formaron con planteles de jugadores menores a 25 años e inclusive hubo refuerzos exclusivos para ese partido.

Volviendo al encuentro del domingo, Las Mandarinas golpeó en la primera parte con un gol de Nicolás Merlos; en el complemento, AyP lo dio vuelta con tantos de Valentín Moyano y Yair Abraham; y en tiempo de descuento, Enzo Borraz puso el 2 a 2 final.

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