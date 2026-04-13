El presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata habló sobre el limitado abastecimiento de medicamentos de PAMI a las farmacias y el pago atrasado a las droguerías. ¿Cómo es la situación en Brandsen?

La crítica situación financiera que atraviesa el sistema de provisión de medicamentos del PAMI encendió las alarmas en las farmacias bonaerenses. Así lo expresó Agustín Kostiria, presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata en Grassi.com (Estación Radio).

El entrevistado aseguró que los atrasos en los pagos por parte de la obra social nacional están afectando directamente el abastecimiento y la atención a los afiliados. “La situación viene con varios atrasos en los pagos y eso está perjudicando bastante a las farmacias, a la reposición de medicamentos y al stock, lo que imposibilita a veces también la atención a los pacientes de PAMI”, explicó.

Según detalló, la problemática no es exclusiva de La Plata, sino que se replica a nivel provincial y nacional. “Es una obra social nacional y en todo el país está de la misma forma”, señaló.

Agustín Kostiria

Uno de los puntos más críticos es el desfasaje entre los tiempos de pago. Mientras las farmacias deben abonar a las droguerías en un plazo promedio de 15 días, los pagos de PAMI acumulan meses de demora. “Nos deben desde enero. Todos estos meses las farmacias están soportando la seguridad social”, afirmó Kostiria.

Este escenario genera un impacto desigual según la capacidad de cada farmacia. “Las que tienen más stock pueden aguantar un poco más, pero las más chicas ya no tienen algunos medicamentos que consumen los afiliados”, indicó, y agregó que el problema también termina afectando a usuarios de otras obras sociales: “Todos los medicamentos salen del mismo lugar, si no podemos reponer, se perjudica todo el sistema”.

En ese contexto, el titular del Colegio fue contundente: “Hoy en día las farmacias están financiando a la obra social”. Además, advirtió que las droguerías comenzaron a endurecer sus condiciones: “Si no pagamos a los 15 días, nos cortan el suministro de medicamentos”. De no regularizarse la situación en el corto plazo, el panorama podría agravarse. “El lunes se vuelven a caer dos pagos más y se acumula la deuda. Va a llegar un momento en que va a ser inviable”, alertó.

Finalmente, Kostiria no descartó medidas de fuerza para visibilizar el conflicto. “Se planteó la posibilidad de realizar alguna marcha y, si todo sigue igual, puede haber algún corte de suministro”, anticipó. El conflicto impacta especialmente en los adultos mayores, principales afiliados de PAMI. “Es muy importante porque afecta a los afiliados más comprometidos”, concluyó.

LA SITUACIÓN EN BRANDSEN SERÍA NORMAL

Tras esta entrevista, desde Grassi.com mantuvieron una charla con Eduardo Desmoures, propietario de Farmacia Desmoures. En la misma, reveló que la situación en la Ciudad es normal y sin problemas para la entrega de medicamentos a los jubilados.

Desmoures dijo que acá no tienen ese problema y si existe algún atraso, los farmacéuticos afrontan el compromiso con las droguerías. Estas declaraciones aportan una mayor tranquilidad a los jubilados de nuestra Ciudad, quienes mostraron inquietudes en las últimas horas a partir de las distintas informaciones y la situación que atraviesa la capital bonaerense.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp