Robaron una bicicleta en el barrio República 

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes 8 en una vivienda ubicada sobre calle 8 entre 115 y 116. Los damnificados piden colaboración a los vecinos.

Una bicicleta fue robada durante la madrugada de este lunes 8 en una vivienda situada en calle 8 entre 115 y 116, en el barrio República. Se trata de una bicicleta tipo mountain bike marca Pro Lion, de color negro con detalles en rojo.

Tras advertir el faltante, los propietarios iniciaron su búsqueda y solicitaron la colaboración de la comunidad para intentar recuperarla. Apelan a la colaboración de imágenes de las cámaras de seguridad en la zona que puedan ser útiles para la investigación.

Quienes puedan brindar información sobre el paradero de la bicicleta o hayan observado movimientos sospechosos en el sector pueden comunicarse con los damnificados o dar aviso a las autoridades.

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