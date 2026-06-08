La mudanza se concretó en el marco de la construcción de una nueva sede institucional, una obra que demandará entre 18 y 24 meses.

La Cámara de Comercio informó que ya se encuentra atendiendo normalmente en sus nuevas oficinas ubicadas en Las Heras N°855, entre Ferrari y Mitre, luego de concretar la mudanza de sus dependencias en el marco del proyecto de construcción de su futura sede institucional.

Desde la entidad señalaron que en el nuevo espacio ya funcionan con normalidad los servicios habituales, entre ellos Bapro Pagos, el servicio de bolsines, la oficina de socios y la atención telefónica. Asimismo, indicaron que continúan trabajando en algunos detalles pendientes del inmueble, como mejoras en el sistema de calefacción y otros aspectos operativos.

La mudanza forma parte de una etapa clave para la Cámara de Comercio, que en enero pasado anunció el inicio del proyecto de construcción de una nueva sede, una obra que demandará entre 18 y 24 meses y que fue presentada en el marco de las celebraciones por el 70° aniversario de la institución.

En ese sentido, la entidad agradeció el acompañamiento recibido por parte de los socios y de la comunidad, destacando especialmente la venta total de las 500 rifas lanzadas para colaborar con el financiamiento de los primeros gastos de la obra. También expresaron su reconocimiento a la firma Ford Simone, que acompañará el sorteo de una camioneta Ranger 0 km, premio principal de la mencionada rifa.

Desde la Cámara adelantaron que en las próximas semanas darán a conocer más detalles sobre el nuevo edificio y los servicios que ofrecerá. Entre ellos, mencionaron espacios destinados a capacitaciones, reuniones institucionales y gremiales, además de cajas de seguridad y otras prestaciones orientadas a responder a las necesidades actuales y futuras del sector comercial.

Finalmente, la institución destacó el trabajo realizado por integrantes de la Comisión Directiva y los equipos de trabajo, quienes participaron de las tareas de traslado durante varios fines de semana para concretar la mudanza y garantizar la continuidad de la atención al público.

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