Repasó las iniciativas que impulsa el grupo de descendientes de vascos de Brandsen y adelantó las actividades previstas para los próximos meses.

El grupo de descendientes de Vascos en Brandsen continúa desarrollando diversas propuestas culturales y comunitarias con el objetivo de mantener viva la herencia de una colectividad que dejó una profunda huella en la historia local.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Cristina Juliarena, autora del libro «El legado vasco, apellidos y testimonios de vida de Brandsen», brindó detalles sobre las actividades programadas para este año y destacó el crecimiento de la iniciativa que llevan adelante desde hace tres años.

Una de las principales actividades será la plantación de un roble el próximo 12 de julio a las 15 horas en la Plaza Elvio González, en adyacencias a la biblioteca Corazón de Mandarina. “El roble es símbolo de las libertades vascas de la nación vasca. También es el símbolo de la sabiduría. Debajo del roble se reunían las juntas vecinales para decidir en forma democrática las cuestiones públicas”, explicó Juliarena.

La referente destacó además que durante la jornada se entregarán plantines a los asistentes y se celebrará el Día de San Fermín, patrono de Navarra. Asimismo, adelantó que podrían sumarse nuevos ejemplares donados por el Centro Vasco de Tandil. “Posiblemente plantemos también otros robles que nos van a donar, que son retoños del árbol de Guernica, para distintos espacios públicos”, señaló.

Por otra parte, confirmó que el grupo participará de la Feria de Sabores y Colectividades que se desarrollará del 24 al 26 de julio, donde exhibirán distintos aspectos de la cultura vasca.

PROPUESTAS

Entre las propuestas se destacarán la histórica carretilla utilizada por Guillermo Larrei, inmigrante vasco que protagonizó una extensa travesía a pie desde Santa Cruz hasta la Capital Federal, además de la tradicional torta vasca y la entrega de plantines.

En relación con uno de los proyectos más importantes que impulsan actualmente, Juliarena se refirió a la continuidad del Boulevard de los Vascos. “Presentamos ante el Municipio un nuevo proyecto para el resto del espacio verde del boulevard y estamos esperando poder firmar el padrinazgo de ese espacio público, consensuando algunos términos del convenio”, indicó.

La agenda continuará en septiembre con la celebración del Día de la Diáspora Vasca, que se conmemora cada 8 de septiembre y recuerda a las comunidades vascas dispersas por el mundo. “Lo haremos con un almuerzo en el Club El Indio, con gastronomía vasca, bailes y distintas actividades para compartir con la comunidad”, adelantó.

Durante la entrevista, Juliarena también resaltó la significativa presencia de descendientes vascos en Brandsen. Según detalló, el padrón electoral de 2025 registra una importante cantidad de apellidos vinculados a esa colectividad. “En el último padrón electoral figuran 6.974 apellidos vascos. Hay muchos descendientes vascos en Brandsen, tanto en la actividad rural como en el comercio y en distintos ámbitos de la comunidad”, afirmó.

Finalmente, invitó a todos los interesados a sumarse al grupo, que mantiene encuentros periódicos para organizar nuevas iniciativas.“Nos reunimos generalmente los jueves en Corazón de Mandarina para consensuar actividades y seguir trabajando en proyectos que permitan difundir la cultura vasca en Brandsen”, expresó.

El trabajo realizado por el grupo ha despertado incluso el interés de instituciones vinculadas a la colectividad a nivel nacional e internacional. “La Federación de Centros Vascos de la Argentina y la Delegación del Gobierno Vasco se han interesado por las actividades que estamos desarrollando en Brandsen”, concluyó Juliarena.

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