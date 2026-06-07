Agradecemos todos los saludos recibidos, y hacemos extensivos los mismos a todos los periodistas y comunicadores de Brandsen con quienes trabajamos constantemente.

Compartimos unas palabras de Guillermo González colaborador de InfoBrandsen desde nuestros comienzos!

🖋️ Día del Periodista Una reflexión sobre el valor de comunicar, comprender y tender puentes. “Buscamos la verdad, en oportunidades infructuosamente, porque cambian los matices de acuerdo al cristal con que se mira. Yo elijo achicar distancias, acercar palabras, tomar esas pequeñas historias cotidianas, compartirlas y ayudar a entenderlas. En tiempos de tanta discordia y crispación, tender puentes. De eso también se trata nuestra profesión.” Guillermo Enrique González Desde InfoBrandsen saludamos a todos los periodistas y trabajadores de prensa en su día. Informar, escuchar, contar historias y acercar realidades sigue siendo una tarea fundamental para construir una sociedad mejor.

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